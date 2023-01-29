Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу 20 туру чемпіонату Іспанії, що відбувся 29 січня 2023, 17:15.

У рамках 19-го туру іспанського Ла Ліги мадридський Атлетіко у гостях здобув мінімальну перемогу над Осасуною.

Автором єдиного голу в цьому протистоянні став центральний півзахисник "матрацників" Сауль, який забив на 74-й хвилині і приніс до активу своєї команди непрості три очки.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Осасуна — Атлетіко, що відбувся в рамках 19-го туру Ла Ліги-2022/23:

Осасуна - Атлетіко 0:1

Гол: Сауль, 74

Осасуна: Айтор Фернандес — Дієго Морено (Кіке, 78), Арідане, Давід Гарсія, Ману Санчес — Ібаньєс (Будимір, 60), Торро, Мой Гомес — Рубен Гарсія (Монкайола, 60), Авіла (Брашанац, 60), Абде (Барха, 78)

Атлетіко: Облак – Моліна, Хіменес, Ермосо, Рейнілду – де Пауль (Вітсель, 87), Коке (Кондогб'я, 87), Барріос (Сауль, 65), Лемар (Карраско, 46) – Грізманн, Корреа (Мората, 65)

Попередження: Брашанац