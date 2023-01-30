Іспанія

Французький захисник готовий змінити клуб.

Захисник Баварії Бенжамен Павар може змінити клуб вже в поточне трансферне вікно. Француз може перейти в Барселону.

Як повідомляє журналіст Тоні Хуанмарті, сторони ще не проводили перемовини, але футболіст повідомив каталонцям, що хоче приєднатись до команди.

Павар перейшов до Баварії зі Штутгарту у 2019 році за 35 мільйонів євро. В цьому сезоні на рахунку захисника 24 матчі, в яких він забив чотири м'ячі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, Реал приєднався до Барселони в боротьбі за Павара.