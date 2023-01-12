Іспанія

Іспанські гранди хочуть підписати француза.

Захисник Баварії Бенжамен Павар став ласим шматочком на трансферному ринку, адже француз не хоче продовжувати контракт з мюнхенським клубом. Він має намір знайти нову команду після закінчення сезону.

Інтерес зі сторони Барселони до захисника раніше підтвердив президент клубу Жоан Лапорта. Також, за повідомленням журналіста Флоріана Плеттенберга, в боротьбу за француза вступив мадридський Реал.

Що стосується Баварії, то мюнхенський клуб не відпустить його в січні, але готовий буде продати влітку, щоб не втратити француза через сезон безплатно.

Нагадаємо, що Павар перейшов до Баварії зі Штутгарту у 2019 році за 35 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося про інтерес до Павара зі сторони МЮ.