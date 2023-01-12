Іспанські гранди хочуть підписати француза.
БЕНЖАМЕН ПАВАР, GETTY IMAGES
12 січня 2023, 20:46
Захисник Баварії Бенжамен Павар став ласим шматочком на трансферному ринку, адже француз не хоче продовжувати контракт з мюнхенським клубом. Він має намір знайти нову команду після закінчення сезону.
Інтерес зі сторони Барселони до захисника раніше підтвердив президент клубу Жоан Лапорта. Також, за повідомленням журналіста Флоріана Плеттенберга, в боротьбу за француза вступив мадридський Реал.
Що стосується Баварії, то мюнхенський клуб не відпустить його в січні, але готовий буде продати влітку, щоб не втратити француза через сезон безплатно.
Нагадаємо, що Павар перейшов до Баварії зі Штутгарту у 2019 році за 35 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося про інтерес до Павара зі сторони МЮ.