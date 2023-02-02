Іспанія

Півзахисник каталонців прокоментував перемогу над Бетісом.

Каталонська Барселона напередодні здолала севільський Бетіс у перенесеному матчі сімнадцятого туру іспанської Ла Ліги.

Бетіс — Барселона 1:2 Відео голів та огляд матчу іспанської Ла Ліги

Півзахисник "блаугранас" Френкі де Йонг після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Я дуже щасливий здобути перемогу на Вільямарині, оскільки проти Бетіса тут завжди важко грати. Останні матчі в нашому виконанні були не надто вдалими, проте це також частина футболу, тому маємо рухатись далі.

Проти Бетіса ти завжди маєш реагувати навіть на найменш дрібні дії суперників. Це відкриті ігри, вимоги до футболістів під час яких важко порівняти з будь-яким іншим суперником. Вони постійно намагають підловити ваш захист, тож помилки коштують дуже дорого.

У другому таймі ми почали грати в чотири півзахисники. Мені сподобалась ця ідея нашого головного тренера. Завдяки цьому рішенню ми отримали перевагу за кількістю футболістів над суперниками, і це значно полегшило мені роботу. Зізнаюсь, стало грати комфортніше", — заявив нідерландський виконавець.

Наступний матч каталонська Барселона проведе вдома проти андалузької Севільї.