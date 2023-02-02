Іспанія

Але перемовини між гравцем та клубом тривають.

Захисник Барселони Серхі Роберто жодного разу у своїй професійній кар’єрі не змінював клуб, попри велику кількість пропозицій із-за кордону.

Однак поточна угода 30-річного виконавця добігає завершення вже влітку. Клуб вже веде перемовини з гравцем, але без успіху. Каталонці пропонують захиснику продовжити угоду на один рік із збереженням колишньої зарплати. Також в контракті передбачають опцію продовження ще на один сезон. Як повідомляє Marca, футболіст відхилив цю пропозицію. Сторони продовжать переговори.

У цьому сезоні Роберто відіграв 18 матчів, забивши два голи та віддавши дві гольові передачі, маючи при цьому проблеми з плечем та м’язами.

Раніше Серхі Роберто став новим капітаном Барселони.