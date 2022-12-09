Іспанія

В каталонському клубі визначились з новим капітаном.

Правий захисник Барселони Серхі Роберто стане новим капітаном команди після відходу Серхіо Бускетса. Про це повідомляє видання Diari ARA.

Все йде до того, що нинішній капітан "блаугранас" покине клуб по закінченню контракта. Таким чином, капітанська пов'язка перейде Роберто, який наразі є другим капітаном.

У цьому сезоні на рахунку Серхі Роберто два голи у дев'яти матчах Ла Ліги.

Раніше повідомлялось, що Барселона визначилась з пріоритетом на трансферному ринку.