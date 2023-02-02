Нидерланды. Новость
Фахівець керуватиме клубом до кінця сезону.
Джон Хейтінга, офіційний сайт Аякса
02 лютого 2023, 16:52
Джон Хейтінга очолив Аякс, повідомляє офіційний сайт клубу.
Керівництво Аяксу і Джон Хейтінга домовилися, що 39-річний ексгравець буде головним тренером першої команди принаймні до кінця сезону.
Після цього сторони обговорять продовження співробітництва. До речі, Джон з 2016 року працював в молодіжній команді Аякса.
Нагадаємо, Аякс звільнив Схрьодера з посади головного тренера клубу після низки невдалих результатів.
Також відомо, що нідерландський клуб контактував з керманичем збірної Хорватії Златко Даличем, проте отримав відмову.