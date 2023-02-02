Нидерланды. Новость

Фахівець керуватиме клубом до кінця сезону.

Джон Хейтінга очолив Аякс, повідомляє офіційний сайт клубу.

Керівництво Аяксу і Джон Хейтінга домовилися, що 39-річний ексгравець буде головним тренером першої команди принаймні до кінця сезону.

Після цього сторони обговорять продовження співробітництва. До речі, Джон з 2016 року працював в молодіжній команді Аякса.

Нагадаємо, Аякс звільнив Схрьодера з посади головного тренера клубу після низки невдалих результатів.

Також відомо, що нідерландський клуб контактував з керманичем збірної Хорватії Златко Даличем, проте отримав відмову.