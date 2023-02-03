Португалия

Слова президента "орлів".

В останній день трансферного вікна стався найдорожчий трансфер в історії АПЛ — чемпіон світу Енцо Фернандес перебрався до Челсі за 121 мільйон євро. Президент Бенфіки Руї Кошта довго не хотів відпускати гравця, проте згодом пояснив, чому таки прийняв рішення розпрощатися з 22-річним аргентинцем.

"В останній день трансферного вікна ми досягли угоди про продаж Енцо до Челсі влітку, але він не захотів залишатися. У той момент я сказав: "Він більше не може грати за Бенфіку, ні в якому разі. Я не хочу плакати за гравців, які не хочуть носити нашу футболку".

Гравець, який навіть з можливістю не програти по грошах і з надійним контрактом із Челсі не хоче продовжувати роботу з нами, ніколи не зможе залишитися у Бенфіці. Цей гравець більше не зможе зайти до роздягальні", — передає слова легендарного португальця видання Football London.

Нагадаємо, що вже сьогодні, 3 лютого, Фернандес може дебютувати за синіх у матчі проти Фулгема. На нашому сайті буде доступна онлайн-трансляція Дербі Західного Лондону, в якому Михайло Мудрик має шанс вперше вийти у старті "синіх".