Іспанія

Керманич Барселони прокоментував дистанцію до найближчого переслідувача.

Каталонська Барселона в рамках двадцятого туру іспанської Ла Ліги зуміла переграти андалузьку Севілью на власному полі.

Барселона — Севілья 3:0 Відео голів та огляд матчу іспанської Ла Ліги

Цей успіх "блаугранас", разом із несподіваною поразкою мадридського Реала в грі проти Мальорки (0:1), зумовили збільшення дистанції поміж двома претендентами на чемпіонський титул за підсумками цього сезону на користь підопічних Хаві.

Однак власне іспанський спеціаліст вимагає поваги до переслідувачів, про що заявив під час прес-конференції напередодні.

"Ніколи не вважайте мадридський Реал приреченим, бо вони здатні робити найбільші камбеки з можливих.

Я бачив неодноразово в своїй кар’єрі гравця, як вони робили це. І я точно не хотів би пережити це знову, але вже в якості головного тренера", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі каталонська Барселона зіграє гостьовий матч проти Вільярреала.