Іспанія

Бразилець дозволив собі образливі висловлювання.

Реал в рамках двадцятого туру чемпіонату Іспанії поступився Мальорці з мінімальним рахунком, через що ще більше відстав від Барселони.

Втім, окрім поразки для мадридців відбувся ще один неприємний епізод. Вінгер команди Вінісіус Жуніор образливо висловився в бік двох гравців Мальорки — Пабло Маффео та Антоні Раільо.

"Коли ви закінчите з футболом, вам доведеться шукати іншу роботу, тому що у вас ніколи не буде стільки грошей, як у мене", — наводить слова бразильця El Chiringuito.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Вінісіус Жуніор з великим відривом лідирує у списку гравців із топ-5 ліг, на яких фолять найчастіше.