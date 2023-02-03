Іспанія

Для бразильця матч із Валенсією став ювілейним.

Мадридський Реал у перенесеному матчі 17 туру іспанської Ла Ліги обіграв Валенсію (2:0).

У цьому матчі взяв участь вінгер "вершкових" Вінісіус Жуніор, для якого це був 200 поєдинок за мадридський клуб. У цьому матчі він відзначився результативним ударом.

За інформацією AS, Вінісіус став третім наймолодшим футболістом в історії Реала, який досяг такої позначки. На момент матчу йому було 22 роки, 6 місяців та 18 днів.

Цей рекорд продовжує утримувати Рауль, якому тоді був 21 рік, 5 місяців та 22 дні. На другому місці — Ікер Касільяс — 22 роки, 4 місяці та 26 днів.

За 200 матчів у складі "вершкових" Вінісіус забив 48 голів та віддав 49 результативних передач.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал — Валенсія.