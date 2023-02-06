Іспанія

Нинішнього сезону, у чемпіонаті Іспанії, на бразильці сфолили 79 разів.

Іспанська Мarca опублікувала рейтинг футболістів із топ-5 ліг Європи, на яких порушують правила найчастіше у сезоні-2022/23.

Очолює рейтинг нападник мадридського Реалу Вінісіус Жуніор, на якому в іспанській Ла Лізі сфолили 79 разів. Якщо взяти зіграні хвилини – 1762, то на бразильці фолять кожні 22,3 хвилини.

Друге місце займає нападник ПСЖ Неймар – 59 фолів за 1411 хвилин (23,92). Трійку найкращих замкнули нападник Удінезе Ісаак Саксесс та хавбек Лаціо Маттіа Дзакканьї – 58 порушень правил.

Також портал OptaJose зазначає, що такого показника не було з гравцями Реала з сезону-2003/04, коли на Фігу було зафіксовано 96 фолів.