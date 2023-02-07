Іспанія

Football.ua розповідає про найцікавіші події у чемпіонаті Іспанії.

Черговий тур Прімери подарував цікаві події. Особливо виділяються протистояння Жирони та Барселони у дербі, а також матч поміж Реалом та Сосьєдадом.

Результати туру



Черговий невдалий день Луніна

Трохи клікбейтний спосіб привернути увагу до матчу Реала на острові, проте мова піде не про погану гру українця. Питання програшу Мальорці полягає дещо в іншому.

Гонсалес — Маффео, Гонсалес, Раїльо, Настасіч, Хауме Коста — Дані Родрігес (Ндіай, 68), Баба (Батталья, 78), де Галларета (Греньє, 90+1), Лі Кан Ін (Антоніо Санчес, 78) — Мурікі

Лунін – Карвахаль, Рюдігер, Начо, Камавінга – Вальверде (Модрич, 64), Чуамені (Кроос, 71), Себальос (Алаба, 71) – Асенсіо (Маріано, 71), Родріго, Вінісіус

Почнемо з основної новини протистояння – Тібо Куртуа отримав пошкодження перед початком матчу, а трохи пізніше виявилося, що бельгієць не прийме участь також в клубному чемпіонаті світу у Марокко. Голкіперу збірної випав шанс в черговий раз довести тренерському штабу свою здатність грати якщо не в основі, то принаймні регулярно отримувати практику у чергуванні з міцним конкурентом, й знову контекст гри стався максимально невдалим для українця.

В епізоді з дивакуватим голом імені Ведата Мурікі / Начо Андрій вибрав чудову позицію для відбиття удару, проте м'яч пролетів настільки непередбачуваною траєкторією, що витягнути його було дуже важко.

Добре, пропустили, але ж потім мадридці мали багато моментів для забитого гола у ворота Райковіча.

Наприклад, на 60-ій хвилині кіпер суперника збив Вінісіуса й Реал заробив право пробити одинадцятиметровий удар, втім Марко Асенсіо програв дуель ворожому воротарю, а підсумкова поразка дозволила каталонським конкурентам солідно відірватися у таблиці.

Барселона продовжує свою переможну серію

Поєдинок проти Севільї багатьма називався ледь не центральним в турі, саме за вивіскою так і було, проте наразі суперники перебувають у різних вагових категоріях. Навіть зміна тренера не допомогла клубу з Андалусії почати стрімкий підйом вгору.

тер Штеген — Кунде, Араухо (Алонсо, 80), Крістенсен, Альба (Бальде, 83) — Педрі, Бускетс (Кесс'є, 8), де Йонг — Рафінья (Торрес, 84), Левандовські, Гаві (Фаті, 80)

Буну — Монтіель, Баде, Гудель, Рекік, Акунья (Окампос, 65) — Хордан, Ракітич, Торрес (Хіль, 46), Гує (Фернандо, 83) — Ен-Несірі (Ламела, 46)

В першому таймі не було багато дійсно небезпечних моментів, а головним хайлайтом стала травма Бускетса, що дуже невдало пішов у боротьбу за м'яч та сильно вивернув ногу. Подібні пошкодження можуть виключити гравця на довгий строк, тому лише побажаємо одужання Серхіо.

Другий тайм розпочався з голу, який створив вийшовший замість іспанського опорника його конкурент по позиції Кесс'є, що витримав чітку паузу й віддав поміж двох захисників на Хорді Альбу, який акуратно поклав ігрове знаряддя у дальній кут. А лівого захисника каталонців точно потрібно так просто відпускати геть з клубу?

Склалося, що гостьовий колектив трохи поплив після цього пропущеного голу та не оговтався. "Нервіонці" виглядали просто безпомічно на фоні суперника.

Друге взяття воріт організувала зв'язка Рафіньї / Гаві, коли бразилець блискучим тонким пасом повз всіх, у тому числі й Яссіна Буну, віддав передачу своєму молодому партнеру фактично на незахищені ворота. Незабаром й сам колишній гравець Лідса відмітився голом після прострілу Альби та попереднього блискучого закидання у виконанні де Йонга.

Неймовірно впевнена та яскрава перемога "кулес", котрі відірвалися в таблиці вже на відстань восьми очок. Напевно, зупинити клуб на дорозі до повернення чемпіонського титулу не вдасться нікому.

Коротко про інші матчі туру

- Атлетік зумів розгромити Кадіс (4:1). Команда Вальверде лишилася у меншості після перерви після другої жовтої для Берчіче, проте забили четвертий та не дали можливість супернику прийти до тями.

- Еспаньйол поділив очки із непоступливою Осасуною (1:1). Обидві команди грали вдесятьох з завершення першого тайму.

- Ельче здобув першу перемогу у чемпіонаті, перегравши Вільярреал (3:1). Два з трьох голів господарів прийшли з одинадцятиметрової позначки.

- Атлетіко вдома розписав мирову з Хетафе (1:1). Анхель Корреа відкрив рахунок, проте у другому таймі його вдалося зрівняти Енесу Уналу.

- Сельта переграла Бетіс у доволі яскравому матчі (4:3).

- Жирона мінімально здолала Валенсію (1:0). Єдиний гол записав на свій рахунок Борха Гарсія, що класно пробив у дотик, а Віктор Циганков, що дебютував за клуб, провів замало часу на полі, щоб відмітитися корисними діями.

- Сосьєдад вдома поступився Вальядоліду (1:0). Кайл Ларін відмічається у другому матчі поспіль за свій новий колектив.

- Райо всуху здолав Альмерію (2:0). Перемога дозволила команді піднятися на п'яте місце у таблиці.

Цікаві факти та статистика

https://www.laliga.com/en-UA/stats/laliga-santander/scorers

Найкращий гол 19-го туру Прімери

Габріель Вейга (Сельта)

Найкращий гравець 19-го туру Прімери

Оіан Сансет (Атлетік Більбао) – хет-трик Кадісу

Пере Мілья (Ельче) – хет-трик Вільярреал

Габріель Вейга (Сельта) – дубль Бетісу

Борха Гарсія (Жирона) – переможний Валенсії

Кайл Ларін (Вальядолід) – переможний Сосьєдаду

Хорді Альба (Барселона) та Рафінья (Барселона) – 1+1 з Севільєю

Символічна збірна 19-го туру Прімери

Турнірна таблиця після 19-го туру

# И О 1 Барселона 20 53 2 Реал Мадрид 20 45 3 Реал Сосьєдад 20 39 4 Атлетіко 20 35 5 Райо Вальєкано 20 32 6 Вільярреал 20 31 7 Бетіс 20 31 8 Атлетік 20 29 9 Осасуна 20 29 10 Мальорка 20 28 11 Жирона 20 24 12 Сельта 20 23 13 Вальядолід 20 23 14 Альмерія 20 22 15 Еспаньйол 20 21 16 Севілья 20 21 17 Валенсія 20 20 18 Кадіс 20 19 19 Хетафе 20 18 20 Ельче 20 9



Розклад наступного туру Прімери