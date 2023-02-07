Іспанія

Нідерландець тренується окремо від команди.

Атлетіко в зимове трансферне вікно підписав нападника Барселони Мемфіса Депая, проте гравець має труднощі в команді.

Як повідомляє видання Voetbal, головний тренер мадридців Дієго Сімеоне незадоволений формою нідерландця.

Через це Мемфіс Депай тренується окремо від загальної групи. Тренерський штаб хоче, щоб він підготувався до офіційних матчів.

Зазначимо, що контракт між нідерландським форвардом та Атлетіко розрахований на 2,5 роки.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Атлетіко побореться за нападника Борусії М Маркуса Тюрама наступним літом.