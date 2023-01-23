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Football.ua розповідає про трансферне життя минулого тижня.

Трохи більше, ніж тиждень залишилося до закриття трансферного вікна в Європі. Команди активно працюють над посиленням, щоб покращити свої позиції цього сезону. Безперечно, слід зазначити перехід Віктора Циганкова з Динамо до Жирони. 25-річний українець, ймовірно, пересидів у Динамо, проте тепер вирушив до Іспанії, де отримує чудову нагоду проявити себе і, сподіваємося, згодом піде на підвищення.

Також минулого тижня було ще кілька цікавих переходів, а найцікавіші – ми виділили у цьому матеріалі.

*суми трансферів за версією Transfermarkt

Челсі продовжує посилюватись шляхом придбання футболістів на трансферному ринку. Нові власники не шкодують грошей на покупки, зокрема, продовжуючи вірити та підтримувати головного тренера "синіх" Грема Поттера.

Цього разу лондонський клуб підписав правого вінгера ПСВ Ноні Мадуеке. 20-річний футболіст підписав контракт до літа 2030 з опцією продовження ще на один сезон.

Маючи досить скромну статистику цього сезону (9 матчів у всіх турнірах та 2 голи), Челсі, зважаючи на все, вірить у талант і потенціал цього виконавця. Та й з огляду на кількість травм у клубі, на другу половину сезону він стане в нагоді.

Арсенал упродовж півтора місяця вів переговори з Михайлом Мудриком, але оскільки його перехопив Челсі, то довелося шукати альтернативу і колектив Мікеля Артети підписав Леандро Троссара із Брайтона.

За 28-річного футболіста було заплачено 24 мільйони євро, а сам бельгієць хотів залишити клуб через конфлікт із головним тренером Роберто Де Дзербі.

До речі, Троссар уже встиг дебютувати за "канонірів" у матчі чемпіонату Англії проти Манчестер Юнайтед.

Відверто кажучи, цього футболіста, напевно, ніхто не знав до переходу до складу "лісників". Можливо, ім'я знайоме з чуток, коли десь спалахнуло у ЗМІ. У нашому випадку ми не обійшли стороною перехід Даніло через трансферну вартість.

За 21-річного опорного півзахисника було заплачено 20 мільйонів євро, що є чимало для такого клубу, як Ноттінгем Форест. Та й з літа 2022 року це вже 20+ трансфер англійської команди.

"Лиси" попрацювали на трансферному ринку та придбали талановитого лівого захисника Копенгагена Віктора Крістіансена. 20-річний футболіст підписав контракт на 5 років.

За датський клуб він відіграв шість матчів на груповому етапі Ліги чемпіонів та 15 ігор у місцевому дивізіоні.

Цілком ймовірно, якщо процес адаптації не затягнеться, він допоможе Лестер тут і зараз у боротьбі за збереження прописки в АПЛ.

Можливо, дещо дивовижний трансфер, у тому плані, що статистика у 30-річного футболіста досить непогана цього сезону: 21 матч за Астон Віллу, 7 голів та 2 асисти. Цілком гравець міг би стати в нагоді і "вілланам" на залишок сезону, але пішов у клуб з Лондона.

А ось Вест Гему він буде у нагоді: команда бореться в поточному сезоні за збереження прописки в АПЛ, і такий досвідчений бомбардир зайвим не буде.

Мануель Ноєр зазнав серйозної травми, внаслідок чого Баварії необхідна гідна підміна. Повернути Нюбеля з аредни у Монако не вдалося, тому клуб зупинив свій погляд на досвідом швейцарці.

Зоммер цілком добротний варіант і вже встиг дебютувати за команду. Під кінець кар'єри Ян цілком може виграти кілька трофеїв, у тому числі крупних, для цього з'явилася чудова можливість.

Ну і чому немає сумнівів, що він чудово підмінить Ноєра у залишку сезону.

Іспанський правий вінгер покликаний посилити Вулвергемптон та допомогти англійській команді уникнути вильоту за підсумками сезону. А справи у "вовків" йдуть не найкращим чином, отримати пониження в класі вони можуть.

Цього сезону, виступаючи за ПСЖ, 30-річний футболіст провів на полі сумарно лише 536 хвилин, здебільшого виходячи лише на заміну. Як складеться у нього у Вулвергемптоні – час покаже.

Нарешті! Що тут ще сказати? Український футболіст гратиме у топому європейському чемпіонаті. Чи пересидів Віктор у Динамо? Швидше за все так, сезона на два-три, але ще є шанс про себе заявити, головне, щоби травми не заважали.

Багато хто почав хвалити менеджмент Шахтаря та критикувати Ігоря Суркіса, мовляв, за Мудрика "гірники" можуть виручити всі 100 мільйонів євро, а за Циганкова київська команда отримає 5 мільйонів і 50% від наступного перепродажу. Але як є вже...

Сподіватимемося, що Циганков заграє і потім піде на підвищення. Йому 25 років, він вже не "молодий і перспективний", але цілком може заявити про себе у футбольному плані.

Після того, як Жоау Феліш вирушив до Челсі на правах оренди, Атлетіко знадобилася заміна. Мадридський клуб зумів домовитися з Барселоною про перехід Мемфіса Депая, який і не особливо був потрібний каталонцям. Можливо, якийсь осад залишився у головного тренера Хаві, адже у його заявці тепер на одного футболіста менше.

Як виявить себе нападник в Атлетіко — питання відкрите, але він явно отримуватиме більше ігрового часу, ніж у Барселоні. Цього сезону за "блаугранас" він провів лише 221 хвилину на полі.

Зі всього списку ТОП-10 трансферів тижня цей перехід, мабуть, найменш яскравий. Цього сезону і Вест Гем, і Вулвергемптон борються за збереження прописки в англійській Прем'єр-лізі. Нехай 32-річний футболіст і не був гравцем стартового складу колективу Девіда Моєса, проте посилювати конкурента – не найкраща ідея.

Доусон поки що не встиг дебютувати за "вовків", проте, можна не сумніватися, зробить це найближчим часом. Як мінімум глибини складу він додасть.