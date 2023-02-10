Іспанія

Мадридці готуються до можливого звільнення Каро Анчелотті.

У Реалі розглядають варіант зміни головного тренера по ходу сезону через невдалі результати в чемпіонаті Іспанії.

Як повідомляє видання Marca, мадридський клуб розглядає можливість запрошення Хабі Алонсон з леверкузенського Баєра.

Зазначимо, що колишній півзахисник збірної Іспанії вже працював у молодіжній команді Реала в 2018-2019 роках.

Наразі Хабі Алонсо тренує Баєр, з яким здобув шість перемог в 11 матчах, також було чотири поразки та один нічийний результат. Леверкузенці йдуть на десятій сходинці.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що мадридську команду може очолити інший колишній гравець команди — Рауль Гонсалес.