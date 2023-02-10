Мадридці готуються до можливого звільнення Каро Анчелотті.
Хабі Алонсо, getty images
10 лютого 2023, 00:05
У Реалі розглядають варіант зміни головного тренера по ходу сезону через невдалі результати в чемпіонаті Іспанії.
Як повідомляє видання Marca, мадридський клуб розглядає можливість запрошення Хабі Алонсон з леверкузенського Баєра.
Зазначимо, що колишній півзахисник збірної Іспанії вже працював у молодіжній команді Реала в 2018-2019 роках.
Наразі Хабі Алонсо тренує Баєр, з яким здобув шість перемог в 11 матчах, також було чотири поразки та один нічийний результат. Леверкузенці йдуть на десятій сходинці.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що мадридську команду може очолити інший колишній гравець команди — Рауль Гонсалес.