Тренер Кастільї Рауль Гонсалес розглядається керівництвом Реала як головний претендент на посаду коуча першої команди, якщо Карло Анчелотті залишить клуб, про це інформує relevo.

Наразі наставник "вершкових" Карло Анчелотті є одним із головних кандидатів на вакантну посаду в збірній Бразилії. Стверджується, що італієць навіть дав згоду очолити "пентакампеоне".

В такому випадку керівництво "королівського клубу" змушене вже зараз підшуковувати заміну Анчелотті. У разі відходу Карло, клуб серйозно розгляне призначення менеджера Кастільї на його місце.

Раніше Рауль відмовився очолити Лідс Юнайтед.