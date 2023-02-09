Італійцю вже готують заміну.
Рауль, realmadrid.com
09 лютого 2023, 19:48
Тренер Кастільї Рауль Гонсалес розглядається керівництвом Реала як головний претендент на посаду коуча першої команди, якщо Карло Анчелотті залишить клуб, про це інформує relevo.
Наразі наставник "вершкових" Карло Анчелотті є одним із головних кандидатів на вакантну посаду в збірній Бразилії. Стверджується, що італієць навіть дав згоду очолити "пентакампеоне".
В такому випадку керівництво "королівського клубу" змушене вже зараз підшуковувати заміну Анчелотті. У разі відходу Карло, клуб серйозно розгляне призначення менеджера Кастільї на його місце.
Раніше Рауль відмовився очолити Лідс Юнайтед.