Іспанія

Український футболіст вкотре звернувся до громадськості.

Сьогодні, 10 лютого, російські війська знову обстрілюють мирних жителів України та об'єкти критичної інфраструктури. По всій території країни лунає сигнал повітряної тривоги.

У зв'язку з останніми новинами до громадськості звернувся нападник іспанського клубу Райо Махадаонда Роман Зозуля.

"Не добрий ранок. Він почався з нічних новин, про атаку Запоріжжя, Харкова та Дніпра. На ці міста буди запущені і дрони і ракети. Все це відбувалося спочатку о 22:00, а потім о 4 ранку.

Дивно, правда? Так не схоже на наzізьких росіян. А далі, о 8 ранку паскуди випустили зі своїх літаючих бляшанок ракети. Вся Україна зараз знаходиться під потенційним обстрілом. В багатьох містах вже працює ППО. Знов б’ють по енергетичній інфраструктурі. Зима на дворі. Морози стоять. Треба ж залишити наші міста без світла, води та опалення…

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Боже, які ж вони кончені. Залякувати мирне населення в такий спосіб. Коли ж до них дійде, що цими ударами вони на століття гарантують собі зневагу всього людства. Я сподіваюсь, що після перемоги, в підручниках з історії України, з’явиться розділ, який не просто розкаже про війну, а буде детально описувати все ті мерзотні речі, які використовували роzzіяни.

Наші діти, та діти, онуки і правнуки — повинні знати, хто знаходиться в нас по сусідству. Вони повинні чітко розуміти, кого ненавидіти.

А поки, не забувайте про правило двох стін, по можливості, при сигналі повітряної тривоги — йдіть в укриття. Вірте в ППО та ЗСУ. Вірте в Україну і її воїнів. Дякуйте їм при кожній можливості", - написав Зозуля у своєму Telegram-каналі.

Раніше УАФ звернулася до Іспанської футбольної федерації з приводу інциденту із Зозулею.