Україна

Екс-форвард збірної України розповів про неадекватні вигуки з трибун.

Нещодавно матч третього за рангом дивізіону Іспанії призупинили за образи на адресу українського нападника Романа Зозулі, який відомий свою активною громадською позицією. 33-річний футболіст вирішив прокоментувати черговий інцидент, який трапляється через прояви іспанцями проросійських поглядів.

"Настав час написати про нещодавню ситуацію з фанатами. Читаю коментарі і багато людей чекають, коли я висловлю свою думку з цього приводу.

Я спокійно ставлюсь до того, що комусь може подобатися або не подобатися моя професійна діяльність. Я ж не борщ, щоб мене усі любили) Але тут ситуація інша.

Коли я переїхав до Іспанії, деякі "ліві" двіжі іспанських клубів вирішили, що я "фаshист" та "наtsист", через те, що підтримую добровольчі батальйони, які захищають Україну. А ще за фото на фоні портрету Степана Бандери та фото з передової, куди я їздив, щоб провідати наших героїв.

Після повномасштабного вторгнення і усіх звірств, які вчинили росіянці на нашій землі мені здавалось, що завіса впала і кожному тепер зрозуміло, що раша — це країна-терорист. Але виявилося, що вузьколобих ще багато.

На останньому матчі образливі скандування були не тільки з фанатського сектору, але й від звичайних вболівальників:

- путін вас переможе

- ми за путіна

- Зозуля — наtsист

Чи мене це чіпляє? Так. Не як футболіста, а як громадянина.

Шкода, що очі цих людей так і не відкрились. І вони досі впевнені, що в нашій країні не війна, а якась операція. Що люди не гинуть, а всі новини — це постановка і фейк. Я розумію, що все це наслідки кремлівської пропаганди, яка дотепер потужно працює та продовжує інфікувати і роз’їдати їхні мізки. І у мене немає ні бажання, ні сил постійно рефлексувати на такі ситуації. Проте сподіваюсь, що на них зверне увагу МЗС України та наше консульство.

А я продовжу грати і підтримувати свою країну та ЗСУ.

Дякую всім, хто турбується і, хто допомагає — ви неймовірні.

Йдемо далі. Працюємо. Прославляємо", — підсумував Зозуля на своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, раніше Роман написав, скільки ще квитків було продано на концерт Кобзона.