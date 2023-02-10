Іспанія

Німець поки не вирішив, чи варто вішати бутси на цвях.

Півзахисник Реала Тоні Кроос ухвалить рішення щодо продовження кар'єри у червні, стверджує Madrid Xtra.

За інформацією джерела, 33-річний німець відклав до літа своє рішення щодо продовження контракту з "вершковими". Якщо клуб не продовжить контракт, який, до речі, чинний до літа 2023 року, то Тоні, ймовірно, завершить кар'єру.

Гравець бачить, що, як і раніше, важливий для головного тренера Карло Анчелотті, італієць довіряє йому.

Цього сезону Кроос провів 29 матчів у всіх турнірах, забив 2 голи і віддав 4 результативні паси.