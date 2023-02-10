Україна

Українець оцінив свій перехід в стан чинного чемпіона.

Новоспечений гравець Шахтаря Дмитро Різник прокоментував свій перехід в донецький клуб із полтавської Ворскли.

"Дуже радий опинитися тут, у такій великій команді. Зараз, можна сказати, завершили справу, що тягнулася майже два роки, тому всі дуже задоволені. Це найголовніше.

Вперше про інтерес Шахтаря мені сказав агент. А далі все вирішували клуби, моя ж справа була – працювати. Я хочу зростати як воротар, а ні для кого не є секретом, що Шахтар – це один із серйозних грандів у Європі. Тому для мене це тільки крок уперед.

Якщо я зараз тут, то, напевно, тренерський штаб щось побачив у мені. Як і казав, моє діло – це працювати. А там уже як скаже тренер, так і гратимемо. Мої цілі – прогресувати та допомагати команді. Це найголовніше, для чого я сюди прийшов.

Я залишу собі 31-й номер. Це вже ніби моя маленька історія у футболі, тож зберігатиму її таким чином", — цитує голкіпера офіційний сайт "гірників".

Дмитро вже приєднався до своїх нових одноклубників у Варшаві. Там донеччани готуються до матчу Ліги Європи проти французького Ренна, що відбудеться 16-го лютого.