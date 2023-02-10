FIFA оголосила головних претендентів на премію Пушкаша.
Премія Пушкаша
10 лютого 2023, 17:04
ФІФА назвала трьох претендентів на премію Пушкаша. Нагадаємо, нагорода вручається гравцю, який забив найкрасивіший гол року. Премію названо на честь капітана великої угорської Золотої команди 1950-х років Ференца Пушкаша.
Найкращий гол у 2022 році обиратимусь серед наступних кандидатів:
- Річарлісон — гол ножицями у ворота збірної Сербії на ЧС-2022;
- Дімітрі Пайє - гол ПАОКу в 1/4 Ліги конференцій;
- Марцин Олекса — гол боковими ножицями у чемпіонаті Польщі серед гравців з ампутованими кінцівками.