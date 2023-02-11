Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Лігі, що відбувся 10 лютого 2023 року, 22:00.

У рамках двадцять першого туру іспанської Ла Ліги Кадіс на власному полі приймав Жирону.

Господарі поля несподівано потужно виглядали в атаці від самого початку гри, і вже на шостій хвилині зуміли відкрити рахунок за підсумками атаки через лівий фланг із завершальною подачею на дальню стійку.

Жирона так і не оговталась після того удару, через що в підсумку пропустила й другий м’яч у свої ворота вже під закінчення першої половини гри.

На другий тайм Мічел випустив аж трьох нових футболістів на поле з перших хвилин, до яких згодом, на 63 хвилині, долучився й український нападник Віктор Циганков, проте це мало що дало гостям в атаці.

Бліда гра каталонського колективу в підсумку призвела до чергової поразки — третьої за останні п’ять матчів.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Кадіс — Жирона в Ла Лізі:

Кадіс — Жирона 2:0

Голи: Ескаланте, 6, Гвардіола, 34

Кадіс: Ледесма — Еспіно, Хіменес, Ернандес, Карселен — Алькарас, Ескаланте (Сан-Еметеріо 76), Окампо (Алехо 86), Бонгонда (Фернандес 88) — Марті (Лосано 76), Гвардіола (Собріно 76).

Жирона: Гассаніга — Гутьєррес, Еспіноса (Кальєнс 46), Буено, Мартiнес — Вілья (Рока 46), Ромеу, Гарсія (Циганков 63), Мартін — Гарсія (Рікельме 46), Кастельянос.

Попередження: Ернандес, Еспіно, Ескаланте, Лосано — Бернардо, Рока, Гутьєррес, Мартінес.