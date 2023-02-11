Іспанія

Захисник бачить своє майбутнє у каталонській команді.

Захисник Барселони Алехандро Бальде прокоментував можливо подовження контракту з клубом найближчим часом.

"Барселона» зустрілася з моїм агентом, і все дуже зрозуміло: я хочу залишитися тут на багато-багато років. Я приєднався до цього клубу, коли мені було 7 років, і я хочу продовжувати працювати в сьогоденні та майбутньому", — наводить слова захисника Фабріціо Романо.

Зазначимо, що 19-річний футболіст в цьому сезоні відіграв 25 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився чотирма результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Барселона продовжить контракт з ще одним вихованцем — Серхі Роберто.