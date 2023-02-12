Іспанія

Керманич Реала прокоментував перемогу на Клубному чемпіонаті світу.

Мадридський Реал напередодні здобув перемогу над аравійським Аль-Хілялем у фінальному протистоянні Клубного чемпіонату світу-2023.

Реал — Аль-Хіляль 5:3 Відео голів та огляд матчу 11.02.2023

Головний тренер "галактікос" Карло Анчелотті після завершення гри прокоментував побачене на футбольному полі.

"Ми вдосконалюємось із кожною новою грою, але ми все одно повинні пам’ятати, які саме помилки робили в попередніх матчах. Команда повертається до свого найкращого стану, як і окремі її виконавці накшталт Бензема, Мілітао та Куртуа. Цей трофей дає нам бадьорість до кінця сезону.

Я вдячний Вальверде, бо не хочу йти на пенсію. Він пережив дуже важкий період, але зараз пропонує нам багато варіантів у грі на правому фланзі.

Вінісіус також прогресує від матчу до матчу. Він ставав краще разом із рещтою команди. Крок за кроком. Він почувається дуже добре, а ми в захваті від його гри. Він став набагато більш ефективним, забиває майже в кожній грі і робить різницю в потрібний момент.

Він провів такий самий тиждень, як і всі ми: було боляче через поразку від Мальорки, але це не вплинуло на нашу готовність грати на цьому турнірі. Зараз ми повернемось до Мадриду, сподіваючись, що його гра на цьому турнірі дасть йому поштовх.

У середу він точно не гратиме, тому що його дискваліфіковано, тому я дам йому кілька вихідних, це піде йому на користь, навіть якщо він не виявляє жодних ознак втоми.

Ми зрівнялись із Міланом за кількістю перемог у цьому турнірі. Ці два клуби вже як сім’ї. Берлусконі великий президент, як і Флорентіно. Вони — найбільші вболівальники своїх клубів. Реал має традиції та історію, і ми раді бути частиною цієї історії.

За ходом турніру ми продемонстрували те покращення в грі, на яке ми очікували. У нас є бажання боротись до кінця в кожному змаганні, у якому ми беремо участь. Ми в хорошій формі для другої половини сезону.

Я радий, що футбол покращується в інших куточках світу. Європейський футбол усе ще найсильніший, але решта світу швидко підвищує свій рівень", — заявив італійський фахівець.

Наступний матч мадридський Реал зіграє в рамках Ла Ліги вдома проти Ельче.