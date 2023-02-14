Іспанія

Football.ua розповідає про найцікавіші події у чемпіонаті Іспанії.

Черговий тур Прімери подарував цікаві події. Особливо виділяються протистояння Жирони та Барселони у дербі, а також матч поміж Реалом та Сосьєдадом.

Результати туру



Чергова суха перемога Барселони

Цього туру Реал зіграє дещо пізніше у перенесеному матчі, а каталонські конкуренти встигли здобути перемогу. Чергову суху у цьому сезоні.

Рейна — Фойт, Альбіоль, Торрес, А. Морено (Трігерос, 83) — Капу, Парехо, Коклен (Араухо, 35) — Піно, Моралес (Ніньйо, 83), Баена (Мохіка, 84)

тер Штеген — Кунде, Крістенсен, Араухо, Бальде — Педрі, де Йонг, Кесс’є (Альба, 89) — Рафінья (Ферран, 81), Левандовські, Гаві

Єдиний гол записав на свій рахунок Педрі, що в черговий раз демонструє свої найкращі якості у найвідповідальніший момент. Згадайте, хто не так давно забивав Хетафе.

Знову спрацював його тандем із Левандовські, який віддав блискучу й тонку передачу в стіночку в дотик в напрямку іспанського вундеркінда, а той влучно пробив по воротам.

На 35 хвилині неприємності Вільярреала продовжилися, коли Франсіс Коклен неприємно оступився у боротьбі й змушений був залишити газон з допомогою лікарів на спеціальних ношах.

Господарі спробували відповісти своїми моментами, проте вихід Моралеса віч-на-віч із голкіпером завершився пострілом у бокову сітку, а м'яча Семі Чуквуезе було відмінено через поза грою.

В черговий раз в сезоні каталонцям вдалося зберегти свої ворота у недоторканості, а, здається, очевидним стало й те, хто отримує рукавицю Самори за приз кращого голкіпера іспанського чемпіонату.

Коротко про інші матчі туру

- Кадіс вдома переграв Жирону (2:0). Віктор Циганков з'явився на полі на 63-ій хвилині замінивши партнера Алекса Гарсію, проте результативними діями відмітитися не зміг.

- Бетіс в цікавому матчі здолав Альмерію (3:2). Господарі двічі відігравалися по ходу, проте нічого не змогли вдіяти після голу ветерана Гуардадо.

- Севілья всуху здолала Мальорку (2:0). В першому таймі Юссеф Ен-Несірі вийшов на побачення із голкіпером та класно пробив повз нього, перед перервою ж відзначився Браян Хіль.

- Атлетік на виїзді зумів перемогти Валенсію (1:2). Левантійці знаходяться в небезпечній близькості до зони прямого вильоту.

- Хетафе вирвав одне очко в Райо (1:1). Обидві команди не реалізували пенальті, а другий з них, вже після взяття воріт Унала, котре дозволило зрівняти рахунок, змазав Рауль де Томас на фінальному відрізку матчу.

- Атлетіко мінімально переграв Сельту (1:0). Червону картку отримав Савіч, а Мемфіс Депай забив дебютний гол за мадридців.

- Вальядолід та Осасуна голів забити не змогли (0:0).

- Сосьєдад переграв Еспаньйол у поєдинку на виїзді (3:2). Баски вели з розгромним рахунком, проте у другому таймі дозволили супернику дещо скоротити велике відставання.

Цікаві факти та статистика

https://www.laliga.com/en-UA/stats/laliga-santander/scorers

Найкращий гол 19-го туру Прімери

Педрі (Барселона)

Найкращий гравець 19-го туру Прімери

Родрі (Бетіс) – 1+1 у матчі проти Альмерії, що дозволили його команді не відпустити конкурентів у відрив за зону Ліги чемпіонів

Оіан Сансет (Атлетік) – вирішальний м'яч у ворота Валенсії

Мемфіс Депай (Атлетіко) – переможний гол у ворота Сельти

Педрі (Барселона) – переможний гол у ворота Вільярреала

Символічна збірна 19-го туру Прімери

Турнірна таблиця після 19-го туру

# И О 1 Барселона 21 56 2 Реал Мадрид 20 45 3 Реал Сосьєдад 21 42 4 Атлетіко 21 38 5 Бетіс 21 34 6 Райо Вальєкано 21 33 7 Атлетік 21 32 8 Вільярреал 21 31 9 Осасуна 21 30 10 Мальорка 21 28 11 Жирона 21 24 12 Севілья 21 24 13 Вальядолід 21 24 14 Сельта 21 23 15 Альмерія 21 22 16 Кадіс 21 22 17 Еспаньйол 21 21 18 Валенсія 21 20 19 Хетафе 21 19 20 Ельче 20 9



Розклад наступного туру Прімери