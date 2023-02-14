Football.ua розповідає про найцікавіші події у чемпіонаті Іспанії.
Педрі - Getty Images
14 лютого 2023, 18:00
Черговий тур Прімери подарував цікаві події. Особливо виділяються протистояння Жирони та Барселони у дербі, а також матч поміж Реалом та Сосьєдадом.
Результати туру
Чергова суха перемога Барселони
Цього туру Реал зіграє дещо пізніше у перенесеному матчі, а каталонські конкуренти встигли здобути перемогу. Чергову суху у цьому сезоні.
Рейна — Фойт, Альбіоль, Торрес, А. Морено (Трігерос, 83) — Капу, Парехо, Коклен (Араухо, 35) — Піно, Моралес (Ніньйо, 83), Баена (Мохіка, 84)
тер Штеген — Кунде, Крістенсен, Араухо, Бальде — Педрі, де Йонг, Кесс’є (Альба, 89) — Рафінья (Ферран, 81), Левандовські, Гаві
Єдиний гол записав на свій рахунок Педрі, що в черговий раз демонструє свої найкращі якості у найвідповідальніший момент. Згадайте, хто не так давно забивав Хетафе.
Знову спрацював його тандем із Левандовські, який віддав блискучу й тонку передачу в стіночку в дотик в напрямку іспанського вундеркінда, а той влучно пробив по воротам.
На 35 хвилині неприємності Вільярреала продовжилися, коли Франсіс Коклен неприємно оступився у боротьбі й змушений був залишити газон з допомогою лікарів на спеціальних ношах.
Господарі спробували відповісти своїми моментами, проте вихід Моралеса віч-на-віч із голкіпером завершився пострілом у бокову сітку, а м'яча Семі Чуквуезе було відмінено через поза грою.
В черговий раз в сезоні каталонцям вдалося зберегти свої ворота у недоторканості, а, здається, очевидним стало й те, хто отримує рукавицю Самори за приз кращого голкіпера іспанського чемпіонату.
Коротко про інші матчі туру
- Кадіс вдома переграв Жирону (2:0). Віктор Циганков з'явився на полі на 63-ій хвилині замінивши партнера Алекса Гарсію, проте результативними діями відмітитися не зміг.
- Бетіс в цікавому матчі здолав Альмерію (3:2). Господарі двічі відігравалися по ходу, проте нічого не змогли вдіяти після голу ветерана Гуардадо.
- Севілья всуху здолала Мальорку (2:0). В першому таймі Юссеф Ен-Несірі вийшов на побачення із голкіпером та класно пробив повз нього, перед перервою ж відзначився Браян Хіль.
- Атлетік на виїзді зумів перемогти Валенсію (1:2). Левантійці знаходяться в небезпечній близькості до зони прямого вильоту.
- Хетафе вирвав одне очко в Райо (1:1). Обидві команди не реалізували пенальті, а другий з них, вже після взяття воріт Унала, котре дозволило зрівняти рахунок, змазав Рауль де Томас на фінальному відрізку матчу.
- Атлетіко мінімально переграв Сельту (1:0). Червону картку отримав Савіч, а Мемфіс Депай забив дебютний гол за мадридців.
- Вальядолід та Осасуна голів забити не змогли (0:0).
- Сосьєдад переграв Еспаньйол у поєдинку на виїзді (3:2). Баски вели з розгромним рахунком, проте у другому таймі дозволили супернику дещо скоротити велике відставання.
Цікаві факти та статистика
https://www.laliga.com/en-UA/stats/laliga-santander/scorers
Найкращий гол 19-го туру Прімери
Педрі (Барселона)
Найкращий гравець 19-го туру Прімери
Родрі (Бетіс) – 1+1 у матчі проти Альмерії, що дозволили його команді не відпустити конкурентів у відрив за зону Ліги чемпіонів
Оіан Сансет (Атлетік) – вирішальний м'яч у ворота Валенсії
Мемфіс Депай (Атлетіко) – переможний гол у ворота Сельти
Педрі (Барселона) – переможний гол у ворота Вільярреала
Символічна збірна 19-го туру Прімери
Турнірна таблиця після 19-го туру
Розклад наступного туру Прімери
ІСПАНІЯ. ЛА ЛІГА, 22 ТУР
17 ЛЮТОГО 2023
18 ЛЮТОГО 2023
19 ЛЮТОГО 2023
20 ЛЮТОГО 2023