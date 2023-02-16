Іспанія

Портал оцінив виступ українця.

У рамках 21 туру чемпіонату Іспанії Реал на своєму полі приймав Ельче (4:0).

У стартовому складі вийшов українець Андрій Лунін. Голкіпер отримав оцінку 6,6 від порталу WhoScored – найгіршу серед усіх гравців стартового складу.

Найгірше лише у тих футболістів, що вийшли на заміну.

За 90 хвилин на полі Лунін зробив 34 торкання м'яча та віддав 31 точну передачу з 33 (94%).

Зазначимо, що портал SofaScore оцінив виступ українця у 6,9 балів.