Портал оцінив виступ українця.
АНДРІЙ ЛУНІН, ФК РЕАЛ МАДРИД
16 лютого 2023, 12:28
У рамках 21 туру чемпіонату Іспанії Реал на своєму полі приймав Ельче (4:0).
У стартовому складі вийшов українець Андрій Лунін. Голкіпер отримав оцінку 6,6 від порталу WhoScored – найгіршу серед усіх гравців стартового складу.
Найгірше лише у тих футболістів, що вийшли на заміну.
За 90 хвилин на полі Лунін зробив 34 торкання м'яча та віддав 31 точну передачу з 33 (94%).
Зазначимо, що портал SofaScore оцінив виступ українця у 6,9 балів.