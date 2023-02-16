Керманич Реала прокоментував останні новини щодо свого підопічного.
Карло Анчелотті, Getty Images
16 лютого 2023, 13:04
Контракт іспанського нападника мадридського Реала Марко Асенсіо добігає кінця після завершення поточного сезону, проте наразі клуб та футболіст не зробили жодного кроку назустріч оновлення угоди.
Саме тому на прес-конференції головного тренера "галактікос" Карло Анчелотті після перемоги над Ельче (4:0) одне з питань журналістів стосувалось саме його підопічного.
Реал Мадрид — Ельче 4:0 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги
"Марко Асенсіо наразі грає в футбол, який особисто мені подобається, але я не знаю, залишиться він у клубі на наступний сезон чи ні.
Він може залишитись, а може й не залишитись. Я не знаю, мені байдуже.
У поточному сезоні перед нами стоять дуже важливі завдання. Головне, що Марко робить свій внесок, як і минулого року. Нехай він продовжує в тому ж дусі, а клуб ухвалить найбільш правильне рішення", — заявив італійський керманич.
Нагадаємо, що раніше з’явилась інформація про щедрий бонус від французького Парі Сен-Жермен на користь Асеніо, якщо Марко перейде до чинних чемпіонів Ліги 1 влітку.