Іспанія

Керманич Реала прокоментував останні новини щодо свого підопічного.

Контракт іспанського нападника мадридського Реала Марко Асенсіо добігає кінця після завершення поточного сезону, проте наразі клуб та футболіст не зробили жодного кроку назустріч оновлення угоди.

Саме тому на прес-конференції головного тренера "галактікос" Карло Анчелотті після перемоги над Ельче (4:0) одне з питань журналістів стосувалось саме його підопічного.

Реал Мадрид — Ельче 4:0 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

"Марко Асенсіо наразі грає в футбол, який особисто мені подобається, але я не знаю, залишиться він у клубі на наступний сезон чи ні.

Він може залишитись, а може й не залишитись. Я не знаю, мені байдуже.

У поточному сезоні перед нами стоять дуже важливі завдання. Головне, що Марко робить свій внесок, як і минулого року. Нехай він продовжує в тому ж дусі, а клуб ухвалить найбільш правильне рішення", — заявив італійський керманич.

Нагадаємо, що раніше з’явилась інформація про щедрий бонус від французького Парі Сен-Жермен на користь Асеніо, якщо Марко перейде до чинних чемпіонів Ліги 1 влітку.