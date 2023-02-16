Іспанія

Португалець може перебратись в Ла Лігу.

Реал розглядає різноманітні варіанти посилення правого флангу оборони в майбутні трансферні вікна.

Як повідомляє видання As, мадридський клуб зацікавлений у підписанні гравця Манчестер Юнайтед Діогу Далота.

Стверджується, що головний тренер команди Карло Анчелотті наполягає на підписанні на позицію правого захисника.

Зазначимо, що в цьому сезоні Далот провів 23 матчі на клубному рівні, в яких відзначився голом та двома результативними передачами.

Чинний контракт захисника з Манчестер Юнайтед діє до літа 2024 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Реал викупить Франа Гарсію у Райо Вальєкано.