Іспанія

Головний тренер залишиться на своїй посаді.

Атлетік на своєму офіційному сайті повідомив про продовження контракту з головним тренером Ернесто Вальверде. Нова угода діятиме до літа 2024 року.

"Пишаюсь тим, що клуб вважає мене ідеальною людиною на цю посаду.

Мені дуже комфортно працювати з командою, і я бачу, що у нас є можливості вдосконалюватися. Я продовжу старатись робити наших уболівальників щасливими", — сказав коуч.

🎙️ #Valverde2024



"Es motivo de orgullo que el Club piense que soy la persona ideal para estar un año más al frente del Athletic"



"Trabajo muy a gusto con el equipo y veo que tenemos posibilidades de mejorar. Seguiré tratando de hacer feliz a nuestra afición"#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/5Z1YQWInO5 — Athletic Club (@AthleticClub) February 17, 2023

58-річний фахівець очолив Атлетик влітку минулого року.

Після 21 туру Атлетік набрав 32 очка та посідає сьоме місце у турнірній таблиці іспанської Ла Ліги.