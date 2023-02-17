Головний тренер залишиться на своїй посаді.
Вальверде продовжив контракт з Атлетіком, офіційний сайт Атлетіка
17 лютого 2023, 12:58
Атлетік на своєму офіційному сайті повідомив про продовження контракту з головним тренером Ернесто Вальверде. Нова угода діятиме до літа 2024 року.
"Пишаюсь тим, що клуб вважає мене ідеальною людиною на цю посаду.
Мені дуже комфортно працювати з командою, і я бачу, що у нас є можливості вдосконалюватися. Я продовжу старатись робити наших уболівальників щасливими", — сказав коуч.
58-річний фахівець очолив Атлетик влітку минулого року.
Після 21 туру Атлетік набрав 32 очка та посідає сьоме місце у турнірній таблиці іспанської Ла Ліги.