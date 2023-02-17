Англія

Схоже, в червоному Манчестері очікуються кардинальні зміни.

Катарські інвестори готові придбати Манчестер Юнайтед за 5 млрд фунтів, про це повідомляє Bloomberg. За інформацією джерела, бізнесмени готують відповідну пропозицію.

Консорціум, що включає Хамада бен Джасіма бен Джабера Аль Тані, колишнього прем'єр-міністра країни та ексглави Катарського інвестиційного управління, вносить останні штрихи в пропозицію щодо купівлі клубу у родини Глейзерів.

Будувати новий проєкт "Червоних дияволів" потенційні власники присягаються виключно зі залученням до аналітичної та консультаційної роботи вболівальників клубу.