Схоже, в червоному Манчестері очікуються кардинальні зміни.
МАРКУС РАШФОРД, GETTY IMAGES
17 лютого 2023, 12:15
Катарські інвестори готові придбати Манчестер Юнайтед за 5 млрд фунтів, про це повідомляє Bloomberg. За інформацією джерела, бізнесмени готують відповідну пропозицію.
Консорціум, що включає Хамада бен Джасіма бен Джабера Аль Тані, колишнього прем'єр-міністра країни та ексглави Катарського інвестиційного управління, вносить останні штрихи в пропозицію щодо купівлі клубу у родини Глейзерів.
Будувати новий проєкт "Червоних дияволів" потенційні власники присягаються виключно зі залученням до аналітичної та консультаційної роботи вболівальників клубу.