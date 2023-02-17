Іспанія

Українець показує рівень у матчі Ла Ліги.

Жирона в рамках поєдинку двадцять другого туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії приймає на своєму полі Альмерію.

Український вінгер Віктор Циганков вийшов на поле з перших хвилин та відзначився двома результативними діями в першому таймі.

Спершу Циганков замкнув дальню стійку після зручного скидання партнера, а потім віддав розкошний пас п'ятою.

Зазначимо, що до цього колишній футболіст Динамо двічі виходив на заміну в Ла Лізі, сумарно відігравши 39 хвилин.

Нагадаємо, матч Жирона — Альмерія розпочався о 22:00. Слідкуйте за основними подіями гри на нашому сайті.