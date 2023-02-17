Іспанія

Андрій Лунін, напевно, не зіграє в матчі Ла Ліги.

Реал в рамках поєдинку двадцять другого туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії зіграє проти Осасуни.

Головний тренер мадридців Карло Анчелотті прокоментував кадрову ситуацію в команді. Тібо Куртуа відновився, тому навряд слід очікувати на полі Андрія Луніна.

"Бензема не буде доступний для гри, він втомлений. Хочемо, щоб він був готовий до вівторка (матч проти ЛІверпуля — прим. ред.). Кросс не тренувався, він пропустить гру, а Куртуа і Азар повернулись", — наводить слова італійця офіційний сайт Реала.

Нагадаємо, матч між Осасуною та Реалом розпочнеться завтра о 22:00. Слідкуйте за ключовими подіями гри на нашому сайті.