Іспанія

Каталонці посилили правий фланг оборони на наступний сезон.

Барселона оголосила про підписання правого захисника Лос-Анджелес Гелаксі Хуліана Араухо у своєму твіттер-акаунті.

Каталонці не встигли оформити всі потрібні папери в зимове трансферне вікно, тому мексиканському гравцю залишок сезону доведеться виступати за резервну команду, а лише влітку він зможе приєднатись до основної.

Правий захисник збірної Мексики минулого сезону провів практично чотири десятки поєдинків за команду з Мейджор Ліги, зробивши в цих зустрічах 1+5.

За даними Transfermarkt Барселона заплатила за гравця чотири мільйони євро, а контракт підписано до літа 2026 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Барселона не буде покарана за виплати віцепрезиденту Технічного комітету арбітрів Ла Ліги.