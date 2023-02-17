Іспанія

Хав'єр Тебас прокоментував інформацію про те, що Барселона платила гроші Хосе Марії Енрікесу Негрейрі.

Президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас виступив із заявою щодо інформації про те, що Барселона виплачувала суми грошей колишньому віце-президенту Технічного комітету суддів Королівської іспанської федерації футболу Хосе Марії Енрікесу Негрейрі.

За інформацією ЗМІ, каталонський клуб переказав на рахунки функціонера більше одного мільйона євро.

"Зрозуміло, що подібні послуги ніколи не повинні були надаватися. Барселона не може отримати дисциплінарні санкції. Минуло п'ять років, а термін видачі таких санкцій спливає через три роки.

На спортивному рівні покарання точно не може бути, але санкції можливі на кримінальному рівні. Прокуратура вивчає факти, щоб встановити, чи був злочин за матчами скоєно фізичними особами. Подивимося, що покаже розслідування", — наводить слова Тебаса AS.

Раніше Барселона виступила з офіційною заявою щодо інформації про виплату грошей арбітражу.