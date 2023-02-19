Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 18 лютого 2023 року, 22:00.

Мадридський Реал у пізньому матчі напередодні продовжив гонитву за каталонською Барселоною, у гостьовому матчі двадцять другого туру іспанської Ла Ліги обігравши Осасуну в Памплоні.

Колектив Карло Анчелотті важкувато виглядав у першій половині гри, через що суперники зуміли виглядати гідно на тлі явного фаворита протистояння.

Після перерви гра не зазнала суттєвих змін, проте з боку Реала побільшало гострих випадів на ворота суперників, і зрештою це призвело до забитих м’ячів із боку "галактікос".

Федеріко Вальверде та Марко Асенсіо двома пізніми голами принесли своїй команді перемогу.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Осасуна — Реал у Ла Лізі:

Осасуна — Реал 0:2

Голи: Вальверде, 78, Асенсіо, 90+2

Осасуна: Еррера — Монкайола, У. Гарсія, Д. Гарсія, Санчес — Гомес, Торро (Кіке, 85), Р. Гарсія (Морено, 63), Брашанац (Ороц, 72), Абде (Барха, 85) — Будімір.

Реал: Куртуа — Алаба, Рюдігер, Мілітао, Начо (Карвахаль, 76) — Себальйос (Асенсіо, 66), Камавінга, Модрич, Вінісіус, Вальверде — Родріго (Альваро, 87).

Попередження: Монкайола, Гомес, Торро, Вінісіус, Начо.