Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу 22 туру чемпіонату Іспанії, що відбувся 19 лютого 2023, 17:15.

У рамках 22-го туру іспанської Ла Ліги Райо Вальєкано зіграв на своєму полі внічию з Севільєю.

Команди обмінялися забитими м'ячами протягом зустрічі, але виявити сильнішого в результаті їм так і не вдалося.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Райо Вальєкано — Севілья в 22 турі іспанської Ла Ліги-2022/23:

Райо Вальєкано — Севілья 1:1

Голи: Лежен, 65 — Сусо, 30

Райо Вальєкано: Дімітрієвські — Баллю, Катена, Лежен, Фран Гарсія — Паласьон (Фалькао, 89), Валентін, Трехо (Де Томас, 66), Комесанья (Сісс, 89), Альваро Гарсія — Камельо (Унаї Лопес, 78)

Севілья: Буну — Монтіель (Хіль, 63), Куассі, Фернандо, Теллес, Акунья — Сусо (Ламела, 81), Гує, Торрес, Окампос (Ен-Несірі, 76) — Рафа Мір (Навас, 46)

Попередження: Фран Гарсія, Лежен, Паласьон, Катена — Ен-Несірі.