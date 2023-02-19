Іспанія

Команди не виявили переможця.

У матчі 22 туру іспанської Ла Ліги Райо Вальєкано зіграв унічию з Севільєю. Команди забили по голу у кожному з таймів.

Відзначимо, що Райо наразі посідає шосту сходинку у таблиці, проте вже сьогодні його звідти може посунути Атлетік Більбао, який зустрінеться з Атлетіко Мадрид о 19:30 у столиці Іспанії. Севілья станом на зараз — дванадцята.

Райо Вальєкано — Севілья — 1:1

Голи: Лежен, 65 — Сусо, 30

Райо Вальєкано: Дімітрієвські — Баллю, Катена, Лежен, Фран Гарсія — Паласьон (Фалькао, 89), Валентін, Трехо (Де Томас, 66), Комесанья (Сісс, 89), Альваро Гарсія — Камельо (Унаї Лопес, 78)

Севілья: Буну — Монтіель (Хіль, 63), Куассі, Фернандо, Теллес, Акунья — Сусо (Ламела, 81), Гує, Торрес, Окампос (Ен-Несірі, 76) — Рафа Мір (Навас, 46)

Попередження: Фран Гарсія, Лежен, Паласьон, Катена — Ен-Несірі.