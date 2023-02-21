Іспанія

Football.ua розповідає про найцікавіші події у чемпіонаті Іспанії.

Прімера продовжує радувати цікавими подіями. Дебютний голясо Циганкова, битва Реалу та Осасуни та інші.

Результати туру



Реал не відпускає каталонських суперників

Мадридці зуміли дотиснути доволі непоступливу Осасуну. Довелося помучитися.

Еррера — Монкайола, У. Гарсія, Д. Гарсія, Санчес — Гомес, Торро (Кіке, 85), Р. Гарсія (Морено, 63), Брашанац (Ороц, 72), Абде (Барха, 85) — Будімір

Куртуа — Алаба, Рюдігер, Мілітао, Начо (Карвахаль, 76) — Себальйос (Асенсіо, 66), Камавінга, Модрич, Вінісіус, Вальверде — Родріго (Альваро, 87)

У першому таймі очевидний момент не реалізував Вінісіус, далі Гомес не зміг вразити ворота Тібо Куртуа, який потягнув постріл іспанца. Потім моменти мали обидві команди, втім забити довгий період не вдавалося, особливо цим грішив той же бразилець, який практично ідентично декілька разів виходив на воротаря у штрафному.

Не забуваємо й про два незарахованих голи Реалу.

Нарешті забити вдалося лише на 78-ій хвилині, коли Вальверде чітко замкнув простріл товариша. На фінальному відрізку ще один голясо влетів завдяки Асенсіо, який чітко пробив у дальній.

Барселона та блискучий Ферран Торрес



Каталонці всуху здолали вдома непоступливий Кадіс. Обидва голи влетіли у першому таймі.



тер Штеген – Кунде, Крістенсен, Ерік Гарсія, Бальде – Гаві, де Йонг (Кессьє, 69), Роберто – Ферран Торрес, Левандовські (Рафінья, 74), Фаті (Аларкон, 86)

Ледесма — Карселен, Луїс Ернандес, Фалі Хіменес, Арсамендія — Ескаланте (Алехо, 62), Алькарас (Феде, 69) — Бонгонда (Собріно, 62), Алекс, Окампо (Лосано, 62) — Рохер Марті (Рамос, 74)

Хороші матчі провели Серхі Роберто та Ферран Торрес. Перший нещодавно вирішив лишитися у Барселоні, а Хаві заявив, що розраховує на гравця й буде давати йому більше ігрової практики, довівши це все ділом.

Враховуючи перманентні проблеми на правому фланзі захисту та відхід Ектора Бельєріна ставка на вихованця легендарної академії клубу Ла Масії є логічною. Купувати дорогих футболістів на цю позицію можна, проте наразі фінансова ситуація команди не дозволяє робити це спокійно.

Іспанець спершу добив м'яча з другої колективної спроби у атаці, а потім асистував партнеру Левандовські. Поляк забив після доволі довгої засухи.

Ферран Торрес провів просто неймовірний матч за об'ємом різноманітної роботи. На рахунку іспанця три постріли, 10 вдалих спроб дриблінгу 3 виграних єдиноборства та 2 відбори м'яча.

Коли футболісти перебувають у такій формі стримати їх дуже важко. Попереду важливе випробування у єврокубках.

Та потрібна Ліга Європи футболістам з Хаві? Камп Ноу чекає титулу чемпіонів четвертий рік і потрібно сконцентруватися саме на іспанському чемпіонаті.

Коротко про інші матчі туру

- Жирона несподівано розгромила Альмерію (6:2). По-перше, важливим аспектом є те, що каталонці забили більше чотирьох голів вперше з березня минулого року, коли розгромили Ібіцу у рамах Сегунди, а в Прімері раніше подібне сталося у січні 2018-го року та поєдинку проти Лас-Пальмаса, коли вдалося всуху переграти опонента 6:0, по-друге, Віктор Циганков дебютував за команду власників City Football Group та виглядав дуже солідно, забив гол та віддав чудовий асист, а також більше половини точних передач, одна обводка, одне вигране єдиноборство.

- Сосьєдад не втримав перевагу над Сельтою (1:1). Гості відкрили рахунок після удару Оярсабаля, проте розвинути перевагу не зуміли, ба більше, пропустили у більшості після автоголу Ле Нормана.

- Бетіс зумів дотиснути Вальядолід (2:1). Переможний гол прийшов з пенальті, що реалізував Каналес.

- Мальорка продовжує дивувати шанувальників іспанського чемпіонату. Цього туру острів'яни зуміли впевнено здолати Вільярреал, а головними діючими обличчями стали Дані Родрігес та Ведат Мурікі (4:2).

- Еспаньйол мінімально здолав Ельче (1:0). Єдиний голясо прийшов у завершальній фазі цього матчу після удару капітана каталонців Сержі Дардера.

- Севілья знов не змогла виграти, цього разу втративши очки з Райо (1:1). Рахунок після пострілу з рикошетом відкрив Сусо (до того йому вдалося забити в січні 2021-го року проти Алавеса), а господарі відповіли подаруночком Лежена після подачі з кутового прапорця.

- Атлетіко дотиснув практично тезок з Атлетіка (1:0). Антуан Грізманн чітко вразив дальній кут.

- Хетафе мінімально здолав Валенсію (1:0). Забити вдалося на 82 хвилині зусиллями Майораля.

Цікаві факти та статистика

https://www.laliga.com/en-GB/stats/laliga-santander/scorers

Найкращий гол 22-го туру Прімери

Віктор Циганков (Жирона)

Найкращий гравець 22-го туру Прімери

Віктор Циганков (Жирона) – 1+1 у дебютному матчі в основі за клуб

Серхіо Каналес (Бетіс) – 1+1, що дозволили його команді здобути вольову й важку перемогу та не відпустити конкурентів у боротьбі за зону чемпіонської ліги

Дані Родрігес та Ведат Мурікі (Мальорка) – дубль й 1+1 у впевненому переможному матчі проти міцного Вільярреалу

Антуан Грізманн (Атлетіко) – переможний голясо у матчі проти Атлетіка

Серхі Роберто (Барселона) – 1+1 в матчі проти міцного Кадіса

Символічна збірна 22-го туру Прімери

Турнірна таблиця після 22-го туру

# И О 1 Барселона 22 59 2 Реал Мадрид 22 51 3 Реал Сосьєдад 22 43 4 Атлетіко 22 41 5 Бетіс 22 37 6 Райо Вальєкано 22 34 7 Атлетік 22 32 8 Вільярреал 22 31 9 Мальорка 22 31 10 Осасуна 22 30 11 Жирона 22 27 12 Севілья 22 25 13 Еспаньйол 22 24 14 Сельта 22 24 15 Вальядолід 22 24 16 Хетафе 22 22 17 Альмерія 22 22 18 Кадіс 22 22 19 Валенсія 22 20 20 Ельче 22 9



Розклад наступного туру Прімери