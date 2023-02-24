Вінгер Челсі може змінити клуб.
Крістіан Пулішич, getty images
24 лютого 2023, 18:59
Реал розглядає різноманітні варіанти посилення атакувальної ланки у майбутнє трансферне літнє трансферне вікно.
Як стверджує видання 90min, мадридський клуб хоче підсилити фланги атаки, тому націлився на Крістіана Пулішича.
Зазначимо, що в цьому сезоні американець відіграв 21 поєдинок на клубному рівні, в яких відзначився голом та двома асистами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Реалі вважають, що вони не мають шансів на купівлю Джуда Беллінгема.