Іспанія

Вінгер Челсі може змінити клуб.

Реал розглядає різноманітні варіанти посилення атакувальної ланки у майбутнє трансферне літнє трансферне вікно.

Як стверджує видання 90min, мадридський клуб хоче підсилити фланги атаки, тому націлився на Крістіана Пулішича.

Зазначимо, що в цьому сезоні американець відіграв 21 поєдинок на клубному рівні, в яких відзначився голом та двома асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Реалі вважають, що вони не мають шансів на купівлю Джуда Беллінгема.