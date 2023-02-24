Іспанія

Півзахисник хоче вирішити своє майбутнє.

Серхіо Бускетс хоче найближчим часом вирішити своє майбутнє, враховуючи, що його контракт з каталонцями завершується влітку.

Як повідомляє видання Mundo Deportivo, іспанський футболіст очікує на пропозицію від Барселони, щоб прийняти остаточне рішення.

Цього сезону на рахунку 34-річного гравця 27 матчів та одна гольова передача за Барселону у всіх турнірах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Філ Невілл підтвердив інтерес Інтера Маямі до Мессі та Бускетса.