Ліга Європи

Іспанець підбив підсумки вирішального матчу.

Півзахисник Барселони Серхіо Бускетс виліт з Ліги Європи від Манчестер Юнайтед (1:2) у матчі-відповіді 1/16 фіналу.

"Ми добре грали в першому таймі. Могли повести 2:0. Але в другій половині Манчестер Юнайтед був помітно кращим, і хід матчу змінився. Але ми продовжували боротися. Навіть поступаючись у рахунку, ми продовжували створювати моменти й могли зрівняти рахунок. У цьому матчі все вирішили дрібниці", – сказав Бускетс.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Барселона в 1/16 фіналу Ліги Європи-2022/23.