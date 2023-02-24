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Американська команда хоче переманити зірок в МЛС.

Головний тренер Інтер Маямі Філ Невілл підтвердив, що команда намагатиметься підписати Серхіо Бускетса та Ліонеля Мессі.

"Я не буду нічого заперечувати та не говоритиму, що в інформації про наш інтерес до Ліонеля Мессі та Серхіо Бускетса немає правди.

Нас завжди пов'язуватимуть із найкращими гравцями світу. У нас виступали Гонсало Ігуаїн та Блез Матюїді. Тепер, коли вони завершили кар'єри, ми маємо можливість підписати гравців, зарплати яких виходитимуть за ліміт ліги.

Мессі й Бускетс останніми роками виділяються сильніше за інших. Це відмінні гравці, які, як і раніше, можуть принести величезну користь нашому клубу. А для МЛС це стало б поворотним моментом", — сказав Невілл.

Нагадаємо, взимку Інтер Маямі підписав Сергія Кривцова.