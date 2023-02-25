Іспанія

Півзахисник може бути доступним вже у грі проти Атлетіка.

В матчі Ліги Європи Барселона — Манчестер Юнайтед півзахисник "блауграни" Педрі отримав травму та був замінений ще в першому таймі.

Спершу, планувалось, що відновлення футболіста займе близько місяця, тому він зможе зіграти лише 19 березня проти Реала.

Втім, як повідомляє видання As, молодий гравець зможе відновитися вже до поєдинку проти Атлетіка, що відбудеться 12 березня.

Нагадаємо, раніше Педрі заявив, що травма — тяжкий удар для нього. Точно відомом, що він не зможе взяти участі в матчі Кубка Іспанії проти Реала, який відбудеться 2 березня.