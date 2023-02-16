Іспанія

Хавбек, ймовірно, пропустить матч проти Реала.

В матчі Ліги Європи Барселона — Манчестер Юнайтед півзахисник "блауграни" Педрі отримав травму та був замінений ще в першому таймі.

Як повідомляє Madrid Xtra, іспанець травмував стегно. Очікується, що на відновлення йому знадобиться 3-4 тижні. Це означає, що він не зможе взяти участі в матчі Кубка Іспанії проти Реала, який відбудеться 2 березня.

Нагадаємо, що Барселона і МЮ розписали мирову в матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. Відео голів та огляд матчу дивіться на нашому сайті.