Іспанія

Іспанець переживає не найкращі часи.

В матчі Ліги Європи Барселона — Манчестер Юнайтед півзахисник "блауграни" Педрі отримав травму та був замінений ще в першому таймі. Футболіст висловився щодо свого психологічного стану.

"Це тяжкий удар для мене, бо останнім часом грав дуже добре. Але треба відновитися та повернутися до допомоги команді та моїм товаришам по команді.

Набагато важче дивитися на гру команди зі сторони. Мені більше подобається бути на полі, але повністю довіряю команді. Ми з нетерпінням чекаємо можливості зіграти на такому стадіоні, як Олд Траффорд, який нас мотивує та захоплює", — сказав Педрі.

Додамо, що хавбек пропустить 6 ігор і має відновитись до матчу з Реалом у чемпіонаті Іспанії 19 березня. Але він не зможе взяти участі в матчі Кубка Іспанії проти Реала, який відбудеться 2 березня.

Нагадаємо, що Барселона і МЮ розписали мирову в матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. Відео голів та огляд матчу дивіться на нашому сайті.