Іспанія

Бельгійський голкіпер прокоментував дії свого колеги по фаху.

У суботньому мадридському дербі дві найкращі команди Іспанії будуть боротися за звання найкращого в столиці. Реал Мадрид прагне залишитися в боротьбі за титул Ла Ліги, тоді як Атлетіко Мадрид може піднятися на третє місце у підсумку.

У матчі на Сантьяго Бернабеу також зустрінуться два найкращі воротарі світового футболу. Тібо Куртуа має досвід гри в обох клубах, оскільки раніше він провів три сезони в оренді за "матрацників" з Челсі.

Замість Куртуа прийшов Ян Облак, який був підписаний Атлетіко з Бенфіки в 2014 році і нинішній воротар Реала добре знає про таланти свого суперника, повідомляє DAZN.

"Найбільше він допомагає Атлетіrj своїми рефлексами на лінії. Він один із найкращих у світі в цьому компоненті" — сказав бельгієць.

Куртуа провів чотири матчі поспіль без пропущених голів за Реал Мадрид у Ла Лізі.