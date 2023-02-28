Іспанія

Дивитися онлайн трансляцію матчу Реал Мадрид — Барселона.

У четвер, 2 березня, відбудеться перший півфінальний матч Кубка Іспанії між Реалом та Барселоною на полі мадридців.

На попередній стадії турніру Реал з великими труднощами пройшов Атлетіко, тоді як Барселона мінімально подолала Реал Сосьєдад.

Гра у відповідь пройде у Барселоні на стадіоні Камп Ноу 5 квівтня. Стартовий свисток матчу прозвучить о 23:00.

Онлайн-трансляція матчу Реал — Барселона

На цій сторінці ви зможете стежити за текстовою онлайн-трансляцією матчу Реал — Барселона. Старт о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що фаворитом зустрічі букмекери вважають команду Карло Анчелотті, проте й на Барселону пропонують цікаві події.