Реал — Барселона: прогноз букмекерів на матч Кубка Іспанії

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Дізнайтеся, хто переможе у матчі Реал Мадрид — Барселона: прогноз, ставки та коефіцієнти букмекерів.

У рамках першого півфінального матчу Кубка Іспанії прийматиме на своєму полі каталонську Барселону. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, саме команда Карло Анчелотті має більше шансів на те, аби перемогти у цій грі. Перемога Реала оцінюється коефіцієнтом 1,95, а перемога каталонського клубу — в 3,8. На нічию пропонується коефіцієнт 3,60.

Команди нещодавно зустрічались у Суперкубку Іспанії. Той матч завершився перемогою Барселони з рахунком 3:1.

Коефіцієнти та ставки на матч Реал Мадрид — Барселона

Зважаючи на те, що Барселона втратила ряд важливих футболістів, пропонуємо вам звернути вагу на ставку "Перемога Реала з форою 0". Коефіцієнт на це — 1.44

Вірите у Барселону? Можете взяти ставку "Перемога Барселони або нічия". Коефіцієнт на це — 1.85.

Цікавим виглядає варіант з тотал більше 2,5. І коефіцієнт достатньо приємний — 1,85. А ось на тотал більше 3 дають 2,5.