Реал — Барселона: прогноз букмекерів на матч Кубка Іспанії

Дізнайтеся, хто переможе у матчі Реал Мадрид — Барселона: прогноз, ставки та коефіцієнти букмекерів.
Реал - Барселона, getty images
28 лютого 2023, 13:20
У рамках першого півфінального матчу Кубка Іспанії прийматиме на своєму полі каталонську Барселону. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
За версією букмекерів, саме команда Карло Анчелотті має більше шансів на те, аби перемогти у цій грі. Перемога Реала оцінюється коефіцієнтом 1,95, а перемога каталонського клубу — в 3,8. На нічию пропонується коефіцієнт 3,60.
Команди нещодавно зустрічались у Суперкубку Іспанії. Той матч завершився перемогою Барселони з рахунком 3:1.
Коефіцієнти та ставки на матч Реал Мадрид — Барселона
Зважаючи на те, що Барселона втратила ряд важливих футболістів, пропонуємо вам звернути вагу на ставку "Перемога Реала з форою 0". Коефіцієнт на це — 1.44
Вірите у Барселону? Можете взяти ставку "Перемога Барселони або нічия". Коефіцієнт на це — 1.85.
Цікавим виглядає варіант з тотал більше 2,5. І коефіцієнт достатньо приємний — 1,85. А ось на тотал більше 3 дають 2,5.
Нагадаємо, що матч-відповідь між Реалом та Барселоною відбудеться 2 березня та розпочнеться о 22:00.