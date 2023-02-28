Іспанія

Football.ua розповідає про найцікавіші події у чемпіонаті Іспанії.

У Прімері традиційно є привіди для розмов. Мадридське дербі, виїзд Барселони у Альмерію та інші.

Результати туру



Дербі Мадріленьйо

Реал не зумів скоротити відставання від Барселони. Ба більше, каталонці збільшили цей розрив.

Куртуа — Карвахаль (Васкес, 83), Мілітао, Рюдігер, Начо (Альваро, 77) — Вальверде, Кроос (Камавінга, 63), Себальйос (Чуамені, 63) — Асенсіо (Модрич, 63), Бензема, Вінісіус



Облак — Моліна, Савич, Ермосо, Рейнілдо — Льоренте (Лемар, 58), Барріос (Корреа, 46), Коке (Мората, 76), Сауль (Вітсель, 75) — Грізманн, Карраско

Перший тайм вийшов доволі цікавим, проте друга половина була ще краще. В першу чергу, Атлетіко почав створювати дійсно непогані моменти, коли в того ж Карраско чи Грізманна були небезпечні постріли здалеку з сейвом блискучого Куртуа й постріл повз дальній кут.

Видалення Корреа, що вийшов на заміну замість Пабло Барріоса, а також ліктем вдарив Антоніо Рюдігера, доволі спірне, варто сказати, змусило хлопців Дієго Сімеоне сісти у міцний низький блок й захищати результат. Реалу довгий час не вдавалося нічого зробити з цим захистом суперника.

Карло Анчелотті вирішив освіжити гру і замінив практично увесь центр поля та випустив молодого вихованця Альваро Родрігеса, який не втримав після подачі Антуана зі штрафного Хосе Хіменеса, а потім забив сам та реабілітувався за помилку.

На фінальному відрізку цієї зустрічі господарі помітно притиснули гостей, проте вичавити з цього щось не змогли та змушені були задовольнитися нічиєю.

Барселона сенсаційно програла на виїзді

Каталонці не зуміли відірватися від суперника.

Мартінес — Акієме, Бабич, Елі, Чумі — Де Ла Хоз, Егуарас (Посо, 83) — Суарес Чарріс (Рамазані, 77), Робертоне (Ембарба, 76), Баптістао (Коста, 83) — Туре (Каікі, 89)

Тер Штеген — Альба (Алонсо, 67), Гарсія (Араухо, 67), Крістенсен, Роберто (Аларкон, 76) — де Йонг, Бускетс (Торре, 77), Кессьє (Рафінья, 46) — Гаві, Торрес, Левандовські

Команда Хаві пропустила вже на перших хвилинах від Ель-Білаля Туре, який класно з допомогою поперечини відкрив рахунок у матчі.

У першому таймі в господарів було ще декілька небезпечних моментів, проте конвертувати в голи не вийшло.

Барселона ж після поразки з Манчестер Юнайтед у Лізі Європи виглядала блідо.

Про що можна говорити у контексті статистики цього матчу, якщо всі удари з 13 окрім одного було нанесено з меж штрафного майданчика, а м'яч постійно летів повз ворота.

Словом, дещо закономірна поразка за контекстом, проте відрив у таблиці зберігається.

Коротко про інші матчі туру

- Ельче втримати перемогу над фаворитом Бетісом не зміг та далі продовжив своє падіння (2:3). Фідель блискучою паненкою відкрив рахунок на перших хвилинах з пенальті, далі Лукас Боє в одній з наступних атак чітким ударом у кут зробив рахунок 2:0 на користь своєї команди, проте червона картка одному з гравців, а саме Лісандро Магальяну, зламала усі плани команді. Гості відігралися у другому таймі зусиллями Іглесіаса та Міранди, потім другу жовту побачив перед собою вже Енцо Роко. Іглесіас не реалізував пенальті і не потрапив по м'ячу на добиванні, втім Вілліан Жозе з чергового пенальті не схибив. Севільский колектив продовжує гонку з Атлетіко за зону чемпіонської ліги.

- Еспаньйол вдома здолав Мальорку (2:1). Обидва голи, спершу після помилки голкіпера, а потім після перехоплення у напівфланзі, забив каталонець Мартін Брейтвейт, не допоміг гостьовій команді навіть непогане взяття воріт у верхній кут Ведата Мурікі.

- Кадіс мінімально переграв Райо (1:0). Серхіо Гвардіола забив переможний голясо у швидкій атаці, тим самим не дозволивши супернику закріпитися у зоні єврокубкових турнірів.

- Валенсія мінімально переграла Сосьєдад (1:0). Ле Норман забив у свої ворота.

- Жироні вдалося переграти на виїзді Атлетік (3:2). Віктор Циганков віддав асист, а баски виграли у четвертому матчі з шести.

- Сельта впевнено переграла Вальядолід (3:0). Героєм зустрічі став португальский футболіст Габріель Вейга, а новачок в суперника Кайл Ларін не зміг продовжити свою забивну серію.

- Севілья спершу вилетіла від Осасуни у кубку, а тепер поступилася у чемпіонаті (2:3). Господарі двічі відігрувалися, проте остаточно пропустили від гостей незадовго до фінального свистка.

- Вільярреал здобув вольову перемогу над Гетафе (2:1). Героєм матчу став Чуквуезе, який оформив 1+1.

Цікаві факти та статистика

https://www.laliga.com/en-GB/stats/laliga-santander/scorers

Найкращий гол 23-го туру Прімери

Ведат Мурікі (Мальорка)

Ель-Білаль Туре (Альмерія)

Найкращий гравець 23-го туру Прімери

Мартін Брейтвейт (Еспаньйол) – дубль Мальорці

Серхіо Гвардіола (Кадіс) – переможний Райо

Габріель Вейга (Сельта) – дубль та асист у матчі з Вальядолідом

Ель-Біляль Туре (Альмерія) – переможний голясо у матчі проти Барселони

Символічна збірна 23-го туру Прімери

Турнірна таблиця після 23-го туру

# И О 1 Барселона 23 59 2 Реал Мадрид 23 52 3 Реал Сосьєдад 23 43 4 Атлетіко 23 42 5 Бетіс 23 40 6 Райо Вальєкано 23 34 7 Вільярреал 23 34 8 Осасуна 23 33 9 Атлетік 23 32 10 Мальорка 23 31 11 Жирона 23 30 12 Еспаньйол 23 27 13 Сельта 23 27 14 Севілья 23 25 15 Альмерія 23 25 16 Кадіс 23 25 17 Вальядолід 23 24 18 Валенсія 23 23 19 Хетафе 23 22 20 Ельче 23 9



Розклад наступного туру Прімери