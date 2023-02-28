Football.ua розповідає про найцікавіші події у чемпіонаті Іспанії.
У Прімері традиційно є привіди для розмов. Мадридське дербі, виїзд Барселони у Альмерію та інші.
Результати туру
Дербі Мадріленьйо
Реал не зумів скоротити відставання від Барселони. Ба більше, каталонці збільшили цей розрив.
Куртуа — Карвахаль (Васкес, 83), Мілітао, Рюдігер, Начо (Альваро, 77) — Вальверде, Кроос (Камавінга, 63), Себальйос (Чуамені, 63) — Асенсіо (Модрич, 63), Бензема, Вінісіус
Облак — Моліна, Савич, Ермосо, Рейнілдо — Льоренте (Лемар, 58), Барріос (Корреа, 46), Коке (Мората, 76), Сауль (Вітсель, 75) — Грізманн, Карраско
Перший тайм вийшов доволі цікавим, проте друга половина була ще краще. В першу чергу, Атлетіко почав створювати дійсно непогані моменти, коли в того ж Карраско чи Грізманна були небезпечні постріли здалеку з сейвом блискучого Куртуа й постріл повз дальній кут.
Видалення Корреа, що вийшов на заміну замість Пабло Барріоса, а також ліктем вдарив Антоніо Рюдігера, доволі спірне, варто сказати, змусило хлопців Дієго Сімеоне сісти у міцний низький блок й захищати результат. Реалу довгий час не вдавалося нічого зробити з цим захистом суперника.
Карло Анчелотті вирішив освіжити гру і замінив практично увесь центр поля та випустив молодого вихованця Альваро Родрігеса, який не втримав після подачі Антуана зі штрафного Хосе Хіменеса, а потім забив сам та реабілітувався за помилку.
На фінальному відрізку цієї зустрічі господарі помітно притиснули гостей, проте вичавити з цього щось не змогли та змушені були задовольнитися нічиєю.
Барселона сенсаційно програла на виїзді
Каталонці не зуміли відірватися від суперника.
Мартінес — Акієме, Бабич, Елі, Чумі — Де Ла Хоз, Егуарас (Посо, 83) — Суарес Чарріс (Рамазані, 77), Робертоне (Ембарба, 76), Баптістао (Коста, 83) — Туре (Каікі, 89)
Тер Штеген — Альба (Алонсо, 67), Гарсія (Араухо, 67), Крістенсен, Роберто (Аларкон, 76) — де Йонг, Бускетс (Торре, 77), Кессьє (Рафінья, 46) — Гаві, Торрес, Левандовські
Команда Хаві пропустила вже на перших хвилинах від Ель-Білаля Туре, який класно з допомогою поперечини відкрив рахунок у матчі.
У першому таймі в господарів було ще декілька небезпечних моментів, проте конвертувати в голи не вийшло.
Барселона ж після поразки з Манчестер Юнайтед у Лізі Європи виглядала блідо.
Про що можна говорити у контексті статистики цього матчу, якщо всі удари з 13 окрім одного було нанесено з меж штрафного майданчика, а м'яч постійно летів повз ворота.
Словом, дещо закономірна поразка за контекстом, проте відрив у таблиці зберігається.
Коротко про інші матчі туру
- Ельче втримати перемогу над фаворитом Бетісом не зміг та далі продовжив своє падіння (2:3). Фідель блискучою паненкою відкрив рахунок на перших хвилинах з пенальті, далі Лукас Боє в одній з наступних атак чітким ударом у кут зробив рахунок 2:0 на користь своєї команди, проте червона картка одному з гравців, а саме Лісандро Магальяну, зламала усі плани команді. Гості відігралися у другому таймі зусиллями Іглесіаса та Міранди, потім другу жовту побачив перед собою вже Енцо Роко. Іглесіас не реалізував пенальті і не потрапив по м'ячу на добиванні, втім Вілліан Жозе з чергового пенальті не схибив. Севільский колектив продовжує гонку з Атлетіко за зону чемпіонської ліги.
- Еспаньйол вдома здолав Мальорку (2:1). Обидва голи, спершу після помилки голкіпера, а потім після перехоплення у напівфланзі, забив каталонець Мартін Брейтвейт, не допоміг гостьовій команді навіть непогане взяття воріт у верхній кут Ведата Мурікі.
- Кадіс мінімально переграв Райо (1:0). Серхіо Гвардіола забив переможний голясо у швидкій атаці, тим самим не дозволивши супернику закріпитися у зоні єврокубкових турнірів.
- Валенсія мінімально переграла Сосьєдад (1:0). Ле Норман забив у свої ворота.
- Жироні вдалося переграти на виїзді Атлетік (3:2). Віктор Циганков віддав асист, а баски виграли у четвертому матчі з шести.
- Сельта впевнено переграла Вальядолід (3:0). Героєм зустрічі став португальский футболіст Габріель Вейга, а новачок в суперника Кайл Ларін не зміг продовжити свою забивну серію.
- Севілья спершу вилетіла від Осасуни у кубку, а тепер поступилася у чемпіонаті (2:3). Господарі двічі відігрувалися, проте остаточно пропустили від гостей незадовго до фінального свистка.
- Вільярреал здобув вольову перемогу над Гетафе (2:1). Героєм матчу став Чуквуезе, який оформив 1+1.
Цікаві факти та статистика
https://www.laliga.com/en-GB/stats/laliga-santander/scorers
Найкращий гол 23-го туру Прімери
Ведат Мурікі (Мальорка)
Ель-Білаль Туре (Альмерія)
Найкращий гравець 23-го туру Прімери
Мартін Брейтвейт (Еспаньйол) – дубль Мальорці
Серхіо Гвардіола (Кадіс) – переможний Райо
Габріель Вейга (Сельта) – дубль та асист у матчі з Вальядолідом
Ель-Біляль Туре (Альмерія) – переможний голясо у матчі проти Барселони
Символічна збірна 23-го туру Прімери
Турнірна таблиця після 23-го туру
Розклад наступного туру Прімери